最後簡訊曝光 余天趕赴豬哥亮靈堂淚崩

聽聞豬哥亮過世，余天夫婦哽咽。(圖／本報系資料照)

余天曝光傳給豬哥亮最後的簡訊。（圖／李承陽攝）

豬哥亮在睡夢中辭世，家人和圈內好友都相當不捨，余天、李亞萍夫婦聽聞消息也難過說：「最終沒見過最後一面，很遺憾」，至今仍無法接受。

豬哥亮5年前因節目和余天鬧翻，11日余天接到對方電話，但後來被掛斷就聯繫不上，如今沒辦法再見最後一面，李亞萍哽咽說：「最終沒見到最後一面，很遺憾」，本想握握豬哥亮的手，讓他最後一程不孤單。

而余天接到消息後，就呆坐在客廳痛哭，一直看著老友報導難過不已，稍早他到靈堂悼念，哽咽談豬哥亮，透露當初找他復出，是不是個錯誤，讓他身體無法負荷，而他昨也傳了簡訊，但都沒讀。

他也曝光最後傳給豬哥亮的簡訊內容，寫著：「阿亮：現在情況怎樣？很掛心...希望一切都好，可以通話嗎？是否方便探望？甚念！為你祈禱！余天、亞萍」，

(中時電子報)