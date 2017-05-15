最後簡訊曝光 余天趕赴豬哥亮靈堂淚崩
豬哥亮在睡夢中辭世，家人和圈內好友都相當不捨，余天、李亞萍夫婦聽聞消息也難過說：「最終沒見過最後一面，很遺憾」，至今仍無法接受。
豬哥亮5年前因節目和余天鬧翻，11日余天接到對方電話，但後來被掛斷就聯繫不上，如今沒辦法再見最後一面，李亞萍哽咽說：「最終沒見到最後一面，很遺憾」，本想握握豬哥亮的手，讓他最後一程不孤單。
而余天接到消息後，就呆坐在客廳痛哭，一直看著老友報導難過不已，稍早他到靈堂悼念，哽咽談豬哥亮，透露當初找他復出，是不是個錯誤，讓他身體無法負荷，而他昨也傳了簡訊，但都沒讀。
他也曝光最後傳給豬哥亮的簡訊內容，寫著：「阿亮：現在情況怎樣？很掛心...希望一切都好，可以通話嗎？是否方便探望？甚念！為你祈禱！余天、亞萍」，
(中時電子報)
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