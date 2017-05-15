柯米被炒 川普攻擊美國民主
川普日前為了美國聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)，重啟調查去年總統大選期間，俄羅斯駭客干預美大選的事件，大動作將他開除，引發各界嘩然，美國人民也表態不支持川普決定。由於該事件恐與川普競選團隊有關，川普卻在調查之際將柯米革職，此舉恐怕有違美國的「民主」精神。前美國國家情報總監克萊佩(James Clapper)周日(14日)警告，美國民主恐怕遭受川普攻擊。
根據《美聯社》(AP)報導，川普開除柯米以後，正積極快速的尋求接任人選，民主、共和兩黨的國會議員敦促他必須清理製造出來的大片混亂，前國家情報總監克萊佩則認為，美國國家機構已經同時遭受國內外攻擊，國外攻擊指的是，俄羅斯駭客介入和干預美國選舉系統，國內攻擊則是指川普上周突然開除柯米，讓原本平等監督的國內政府機構失衡。
美國FBI局長柯米日前再度開啟調查俄羅斯干預2016總統大選事件，卻遭到川普無預警開除，引發各界強烈撻伐，前國家情報總監克萊佩則認為美國開國元老創立，3個分治平等的政府部門，立意在於共同監督、制衡，現在卻遭到川普逐步破壞。
報導稱，民主和共和兩黨都對川普解雇柯米的行為，表示譴責。但白宮並沒有立刻發表評論。
(中時電子報)
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