《時來運轉》運彩眉角 - 林博泰：台灣「冰球」ing

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

影片》運彩眉角--林博泰：台灣「冰球」ing。讓我們來聽聽台灣運彩總經理林博泰和主持人尉遲佩玉來介紹「世界冰球錦標賽」。

2017年台灣體育界及演藝圈同時颳起一股冰球旋風，體育界3月起陸續在台北小巨蛋舉辦4項國內外知名的冰球賽事，包括「2017年IIHF世界U18冰球錦標賽第3級A組」(3/21-3/27)、「106年臺北市青年盃冰球錦標賽」(5/4-5/6)、「2017年臺北城市盃少年冰球錦標賽」(10/2-10/5)以及「106年臺北市中正盃冰球錦標賽」(12/7-12/10)；演藝圈最受矚目的則是5566團體成員許孟哲10年的努力獲選成為冰球國手，今年4月代表中華隊首度參加「世界冰球錦標賽」第3級賽事，4:0大勝對手阿拉伯聯合大公國，現場高唱國旗歌令人感動。另外2004年木村拓哉與竹內結子以冰球故事為主的偶像劇「冰上悍將」，當年也在台灣引起不少話題。

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目前正在比賽也是1年1度的「世界冰球錦標賽」是除了國家冰球聯盟(NHL，與美國職籃NBA、美國職棒MLB及美式足球NFL並列4大職業賽事)及大陸冰球聯盟(KHL)外，最受矚目的冰球國際賽事，總共有4個級別，通常指的都是最高級別(頂級)，往下還有第1、第2及第3級別，其中第1和第2級別往下還分有A、B兩級，1A、1B、2A、2B以及第3等5級，1A的前2名隔年晉升為頂級，其餘每級的冠軍隔年向上晉升1級，各級的最後1名隔年則向下降1級。今年最高級別(頂級)的比賽日期為5/5~22，共計16隊分成A、B兩組，每組各8隊，A組比賽地點在德國科隆，8支球隊分別為俄羅斯、美國、瑞典、斯洛伐克、德國、拉脫維亞、丹麥、義大利，B組比賽地點在法國巴黎，8支球隊分別為加拿大、芬蘭、捷克、瑞士、白俄羅斯、挪威、法國、斯洛維尼亞。

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8強、4強淘汰賽及冠軍爭奪戰分於5/18、5/20及5/22開打，比賽精彩萬分，4強賽開始國內電視台有提供轉播，台灣運彩也將從4強賽開始場場提供單場投注及6項玩法(不讓分、讓分、大小、單雙、不讓分(第一節)以及不讓分/雙勝等)，希望大家會喜歡。

(中時電子報)