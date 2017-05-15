兩人版小綠人 龍應台有感而發

奧地利維也納市小綠人手牽手版本，讓龍應台佇足在馬路邊，思考著相愛的意義。 (圖取自/龍應台fb)

行人號誌燈小綠人，奧地利維也納市街道出現兩人手牽手版本，前文化部長龍應台旅遊該市有感而發，在臉書貼文，小綠人2個人手牽手號誌，讓她佇足在馬路邊，思考著相愛的意義。

龍應台貼文指出，她在維也納走路，綠燈亮了，一看竟是兩個人牽手過馬路的圖像，兩人中間一顆心。維也納市政府想傳達的是：相愛相婚者不一定非得是「兩性」不可。

龍應台對兩人版小綠人有新解：「兩人」，夠了。因為「兩人」可指「這兩個牽手過街的人，可以是母親和我。已經不認識我的、步履蹣跚的母親，如果我還可以緊緊牽著她的手到天涯海角去旅行...」或「這兩個牽手過街的人，可以是我的女性摯友，我們帶著一副太陽眼鏡、一本書，從一個城市流浪到另一個城市，一整天不說一句話...」或「這兩個牽手過街的人，可以是我的兄弟，有一天，說好都不攜眷，就是從同一個子宮來到世界的我們，帶著兒時的粗野不羈，終日遊蕩，言不及義...」

據了解，台北市文化局於去年12月底公告一起標案，名稱叫做「同志意象行人號誌燈設計」，即維也納市街道出現兩人手牽手版本，預算價格60萬元，內容曝光即引發抨擊。

(中時電子報)