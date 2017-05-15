豬哥亮苦撐不開刀拚拍片 賺3200萬都為了「他」

豬哥亮拚工作堅不就醫，都是為了兒女著想，想多賺錢保障么兒的未來生活。(中時資料照片)

天王豬哥亮罹患大腸癌多年，今年3月爆出他病情惡化住院，當時還與女兒謝金燕共同發聲明，澄清表示一切安好，然今日豬大哥仍不堪病魔摧殘，今晨因大腸癌併發肝衰竭逝世，享壽70歲，回顧過去，豬哥亮當初發現罹癌時，若好好接受治療，治癒率不低，但他選擇撐著病體繼續工作，都是為了「他」在打算。

據《蘋果日報》報導，豬哥亮早在2014年便確定罹患大腸癌，當時判定為二期，乃因延宕治療多年而變為癌症末期，主因是他認為即便接受治療，也頂多再活2、3年，加上當時正拍攝《大囍臨門》，覺得開刀後得裝人工造口，會影響工作，因此任憑親友苦勸，就是不願就醫。

豬哥亮延宕就醫，乃因認為與其接受治療多活2、3年，不如趁機多拍電影賺錢，因此《大囍臨門》殺青後，又接演《大尾鱸鰻2》，3年來竟硬撐拍了4部電影，媒體粗估他光是片酬就有3200萬進帳，這麼拚命賺錢，都是為了保障年約20歲的么兒謝佑穎的未來生活，同時，也幫助剛出道的女兒謝金晶出唱片，深信中醫針灸與信仰力量的豬哥亮，直到病情嚴重至末期、去年被醫生警告，他才請示神明，神明指示他就醫開刀，他方進醫院接受治療。

(中時電子報)