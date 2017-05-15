豬哥亮苦撐不開刀拚拍片 賺3200萬都為了「他」
天王豬哥亮罹患大腸癌多年，今年3月爆出他病情惡化住院，當時還與女兒謝金燕共同發聲明，澄清表示一切安好，然今日豬大哥仍不堪病魔摧殘，今晨因大腸癌併發肝衰竭逝世，享壽70歲，回顧過去，豬哥亮當初發現罹癌時，若好好接受治療，治癒率不低，但他選擇撐著病體繼續工作，都是為了「他」在打算。
據《蘋果日報》報導，豬哥亮早在2014年便確定罹患大腸癌，當時判定為二期，乃因延宕治療多年而變為癌症末期，主因是他認為即便接受治療，也頂多再活2、3年，加上當時正拍攝《大囍臨門》，覺得開刀後得裝人工造口，會影響工作，因此任憑親友苦勸，就是不願就醫。
豬哥亮延宕就醫，乃因認為與其接受治療多活2、3年，不如趁機多拍電影賺錢，因此《大囍臨門》殺青後，又接演《大尾鱸鰻2》，3年來竟硬撐拍了4部電影，媒體粗估他光是片酬就有3200萬進帳，這麼拚命賺錢，都是為了保障年約20歲的么兒謝佑穎的未來生活，同時，也幫助剛出道的女兒謝金晶出唱片，深信中醫針灸與信仰力量的豬哥亮，直到病情嚴重至末期、去年被醫生警告，他才請示神明，神明指示他就醫開刀，他方進醫院接受治療。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。