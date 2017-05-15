MLB》動刀？陳偉殷尋求第二意見

陳偉殷的傷勢，將尋求第二意見。(美聯社資料照)

美國媒體傳出，陳偉殷可能會進行韌帶重建手術(Tommy John)，最新消息是，「殷仔」將做更仔細的核磁共振(MRI)檢查，並在未來幾天尋求第二個意見。馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)說：「不能把陳偉殷算進球隊短期規劃中，他似乎比想的還要嚴重一些。」

「我不知道，是否只有休息可以(幫助傷勢)」，陳偉殷說，「我想要進行MRI檢查，和醫生交談，看看他的想法，然後決定我們要做什麼。」佛羅里達《太陽前哨報》(Sun Sentinel)報導。

被問到會選擇韌帶重建嗎？陳偉殷說：「我們還沒有討論所有細節。先看看明天我的感覺為何，我可能去尋求第二個意見。」陳偉殷2006年效力日職中日龍時，曾動過左手韌帶重建手術。

(中時電子報)