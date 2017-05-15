不只「窩窩頭」！老饕「圓仔」大啖當季限定「桂竹」
要吃就吃當季的！不只「窩窩頭」好吃！每年的清明節前後正是桂竹筍的產季，台北市立動物園為了增加動物食材多樣性，近期特地向嘉義竹筍產銷班訂購有「桂竹」中「貴族」之稱的「轎篙筍」，季節限定加上個頭比一般桂竹筍大上一倍的「轎篙筍」有多好吃？看看「圓仔」一口接一口吃的津津有味就知道了！
轎篙筍又稱為「石竹」或是「石篙筍」，屬於只生長於海拔1200~1800公尺地區的高山筍，台灣僅石卓、奮起湖、達邦和豐山等地區有生產，因筍殼厚實較少蟲害，無需噴灑農藥，農民皆採取自然野放的方式種植，所以是天然無毒且對環境友善的農作物，非常適合提供給大貓熊食用。
動物園今年在產季期間，每週向嘉義在地的農民採買45公斤的轎篙筍，這款季節限定的筍子肉質肥厚，纖維柔軟，最近大貓熊「團團」、「圓圓」及「圓仔」每到用餐時間，都會循著筍子所散發出來的特殊風味，鎖定目標優先採食，尤其是「圓仔」，喜愛到幾乎連筍殼都吃光呢！
「正月蔥、二月韭、三月莧…」這些老祖宗所累積的生活智慧一直延續到現在仍然適用，食用在地生產、當季的新鮮蔬果，避免過度加工、包裝及運輸配銷等過程，可以達到節能減碳的效果，營養價值也更為豐富。
因此隨著不同的季節，動物園會供應不同種類的竹筍讓大貓熊食用。基於提升我們身體及環境的健康，也請大家和「圓仔」共同響應「低碳飲食」，多吃蔬果少吃肉，減少二氧化碳的排放量，以減緩溫室效應所產生的衝擊！
(中時電子報)
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