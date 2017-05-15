NBA》伊戈達拉受傷 勇士第二戰拉警報

伊戈達拉（右）受傷，西區決賽第二戰勇士拉警報。（美聯社資料照）

西區冠軍賽開打，馬刺主將里歐納德在第三節扭傷提前退場，勇士發動18比0攻勢縮小落後差距，第四節靠著史提芬柯瑞的三分球追平，最終以2分之差逆轉勝，搶下頭彩，不過，勇士也傳出不好消息，那就是替補好手伊戈達拉受傷，第二戰恐怕會缺席。

伊戈達拉在2004年首輪第9順位獲得七六人青睞，8個球季都是先發球員，被譽為「戰神」艾佛森的接班人，2012年轉戰金塊，只待一季就改披金州戰袍，來到勇士的第一季還能站穩先發地位，第二季開始轉為替補，雖然沒了先發光環，但小AI不僅沒有喪失鬥志，反而在2014-15總冠軍賽與騎士的系列賽打得格外出色，尤其是第四戰與第六戰得分都超過20分，整個系列賽場均16.3分，勇士能夠拿下睽違40年之後的總冠軍，伊戈達拉可說是頭號功臣，然而MVP頭銜落在史提芬柯瑞的身上。

伊戈達拉是勇士陣中的老大哥，也是先發與替補之間的溝通橋樑，更在多次關鍵時刻挺身而出，是球隊不可缺少的攻防大將。

15日西區決賽首戰，伊戈達拉只上場10分鐘就回到休息區接受短暫治療，他原本還想要在下半場帶傷上陣，但遭到球隊制止，代總教練布朗賽後表示，伊戈達拉走起路來一拐一拐的，傷勢不太樂觀。伊戈達拉則說，得看明日的核磁共振解查後才能知道有多嚴重。

(中時電子報)