NBA》伊戈達拉受傷 勇士第二戰拉警報
西區冠軍賽開打，馬刺主將里歐納德在第三節扭傷提前退場，勇士發動18比0攻勢縮小落後差距，第四節靠著史提芬柯瑞的三分球追平，最終以2分之差逆轉勝，搶下頭彩，不過，勇士也傳出不好消息，那就是替補好手伊戈達拉受傷，第二戰恐怕會缺席。
伊戈達拉在2004年首輪第9順位獲得七六人青睞，8個球季都是先發球員，被譽為「戰神」艾佛森的接班人，2012年轉戰金塊，只待一季就改披金州戰袍，來到勇士的第一季還能站穩先發地位，第二季開始轉為替補，雖然沒了先發光環，但小AI不僅沒有喪失鬥志，反而在2014-15總冠軍賽與騎士的系列賽打得格外出色，尤其是第四戰與第六戰得分都超過20分，整個系列賽場均16.3分，勇士能夠拿下睽違40年之後的總冠軍，伊戈達拉可說是頭號功臣，然而MVP頭銜落在史提芬柯瑞的身上。
伊戈達拉是勇士陣中的老大哥，也是先發與替補之間的溝通橋樑，更在多次關鍵時刻挺身而出，是球隊不可缺少的攻防大將。
15日西區決賽首戰，伊戈達拉只上場10分鐘就回到休息區接受短暫治療，他原本還想要在下半場帶傷上陣，但遭到球隊制止，代總教練布朗賽後表示，伊戈達拉走起路來一拐一拐的，傷勢不太樂觀。伊戈達拉則說，得看明日的核磁共振解查後才能知道有多嚴重。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。