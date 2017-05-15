幫父親「換上帥帥衣服」 謝金燕：他瀟灑出國深造
豬哥亮清晨在睡夢中安詳離世，女兒謝金燕也透過經紀人發出聲明，表示父親「繼續他一派瀟灑的出國深造」，而她為爸爸做的最後一件事就是幫他梳洗換上帥帥的衣服，而她20日在紐約的演出也會如期完成。
豬哥亮住院後，謝金燕也趕回病房陪伴爸爸，兩人也共同發表聲明，表示父女倆已團圓，而她也每天在病房陪伴，牽著爸爸的手，陪他聊天、聽他說話，就連豬哥亮睡著，她也都牽著手，不放開，就是希望多陪陪他。
謝金燕聲明全文：
父親慟於今晨安詳於睡夢中離世，通往西方極樂世界，家人隨侍在側，哥哥、姊姊與我爲父親梳洗換上帥帥的衣服，父親無病痛、無罣礙的去另個地方爲他的觀眾、影（歌）迷演出了，繼續他一派瀟灑的出國深造，請大家善言、善語、心存喜樂爲父親助唸讓爸爸莊嚴且安詳地通往極樂世界，永不再受苦，得到生命最安樂的圓滿，感恩爸爸！
在陪病的過程中，父親跟我說此次慈惠堂紐約活動我能參與是非常大的福報，帶著父親的期許，我會提起最大力量如期完成演出！！母娘慈悲！母娘慈悲
(中時電子報)
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