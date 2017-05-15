大巨蛋旁樹木今開始斷根 護樹團體爬梯抗議
大巨蛋還未能正式復工，但北市府本月初發文，同意遠雄先對園區周邊（忠孝東路、光復南路側）33棵樹木進行斷根、明年1月初移植。不過，護樹團體不滿大巨蛋公安未改善完成，合約中被監察院糾正的39項也尚未重新議約，在遠雄、北市府人員進入工區現勘時，也爬入工區，氣氛數度火爆。
松菸公園催生聯盟召集人游藝痛批，2015年5月6日北市府的新聞稿中明確指出，當時要求遠雄暫不可移樹，除了當時甫發生復興航空空難，時機不當，遠雄未與護樹團體溝通、重新議約尚未完成、大巨蛋園區全區疏散尚有隱憂，也都是原因。時隔2年，這些理由都未消失，卻又同意遠雄可以移樹，令人無法理解。
大巨蛋籌備園區執行秘書、都發局科長羅文明表示，進行樹木移植前的斷根工作前，今北市府公園處、農委會林試所、遠雄以及其聘請的樹醫團隊會先在工區現勘，以確認樹木根系、破碎水泥鋪面等。
目前大巨蛋還未復工，為什麼可以移樹？羅文明表示，行道樹不在勒令停工範圍內，因此移樹與復工無關，而是為了屆時的交通改善需求，否則道路拓寬1線道之後，樹木會生長在路幅上。
不過，護樹團體不滿北市府說法，仍質疑若大巨蛋蓋不成，樹木就不需移植；就算未來復工，也要經過都審、環評等公安改善程序以及重新議約，也不急著現在移植。
遠雄企業團發言人楊舜欽則表示，移樹是市府交代的應辦事項，費用由遠雄支付，今只是先進行捷運國父紀念館5號出口附近工區的現勘，總共會移33棵樹，但要先進行斷根、養根，明年1月才會移到北部流行音樂中心。
(中時)
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