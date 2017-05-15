2017首屆冀台傳統武術交流論壇

旺旺中時文化傳媒提供

首屆冀台傳統武術交流大會13日於台北市劍潭活動中心登場，集眾多傳統武術頂尖人士齊聚一堂，備受兩岸武術界關注。並在上午的傳統武術交流大會上，一開始就由台灣十個傳統武術團體，展演精彩的武術項目；而來自河北省的二十位各界武術名師，同樣使出渾身解數，讓滿場觀摩的習武人士，對於這次的武術交流皆給予最高的肯定。

而在下午進行的傳統武術交流論壇，由中華全球洪門聯盟總會長劉會進與河北省傳統武術文化聯合會丁新民會長共同主持。一開場洪門總會長劉會進即表示，台灣與河北的武術淵源不淺，能夠促成這次的交流活動，很感謝丁會長的傾力相挺，並且相互簽訂戰略合約，藉由文化的交流，提升中國傳統武術精益求精，促進海峽兩岸在傳統武技與傳承的新方向。

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河北省傳統武術文化聯合會長丁新民在交流論壇上表示，中國武術文化是什麽文化都不能取代的，它不屬於那一個人，也不是屬於那一個區域，更不是屬於那一個家族或是那一個門派，它是屬於全民族，我也願意向台灣所有的同胞們一起來分享中華民族的這塊優秀的瑰寶，一同發揚中國武術文化的精神。

在這場傳統武術交流論壇中，與會的台灣各界武術人士一同與來自河北省武術名師，針對各項傳統武術的技法與精隨要領，交談熱絡，並透過實務的觀摩教學切磋武技，以武會友，拉近兩岸武術界的距離。

(中時電子報)

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