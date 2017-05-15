2017首屆冀台傳統武術交流論壇
首屆冀台傳統武術交流大會13日於台北市劍潭活動中心登場，集眾多傳統武術頂尖人士齊聚一堂，備受兩岸武術界關注。並在上午的傳統武術交流大會上，一開始就由台灣十個傳統武術團體，展演精彩的武術項目；而來自河北省的二十位各界武術名師，同樣使出渾身解數，讓滿場觀摩的習武人士，對於這次的武術交流皆給予最高的肯定。
而在下午進行的傳統武術交流論壇，由中華全球洪門聯盟總會長劉會進與河北省傳統武術文化聯合會丁新民會長共同主持。一開場洪門總會長劉會進即表示，台灣與河北的武術淵源不淺，能夠促成這次的交流活動，很感謝丁會長的傾力相挺，並且相互簽訂戰略合約，藉由文化的交流，提升中國傳統武術精益求精，促進海峽兩岸在傳統武技與傳承的新方向。
河北省傳統武術文化聯合會長丁新民在交流論壇上表示，中國武術文化是什麽文化都不能取代的，它不屬於那一個人，也不是屬於那一個區域，更不是屬於那一個家族或是那一個門派，它是屬於全民族，我也願意向台灣所有的同胞們一起來分享中華民族的這塊優秀的瑰寶，一同發揚中國武術文化的精神。
在這場傳統武術交流論壇中，與會的台灣各界武術人士一同與來自河北省武術名師，針對各項傳統武術的技法與精隨要領，交談熱絡，並透過實務的觀摩教學切磋武技，以武會友，拉近兩岸武術界的距離。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。