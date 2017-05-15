國民黨主席選舉生波 新北市議長蔣根煌挨告
國民黨主席選戰將於本周六登場，賄選疑雲持續擴大。由資深黨員組成的「反人頭綁樁行動聯盟」，質疑公開力挺吳敦義的新北市議長蔣根煌，在黨主席選舉前，一次介紹超過2000人入黨，今向台北地檢署告發蔣涉嫌妨害投票罪，聯盟也提供20萬元檢舉獎金，歡迎黨員同志檢舉。
汪姓資深黨員說，黨主席候選人若「選前靠人頭」必然「選後靠組頭」，蔣根煌招收2000多名黨員的消息曝光迄今，蔣從未對外公開說明原委，不禁讓人質疑此舉是否為了支持吳敦義參選當主席而吸收？蔣與吳的關係為何？是否有對價關係？希望吳敦義親自說明。
「反人頭綁樁行動聯盟」指出，這次黨主席選舉有關人頭黨員、綁樁、請客吃飯等消息不絕於耳，同為參選人的詹啟賢、郝龍斌等人，皆把矛頭指向同為候選人的吳敦義。
聯盟表示，已將相關資料遞交國民黨中央處理，但基於黨中央無司法調查權得以快速釐清，因此今日告發蔣根煌一次介紹超過2000人入黨一事，想請司法還給國民黨一個乾淨的選舉。
汪姓資深黨員也說，今除向北檢告發蔣根煌，也將前往吳敦義競選辦公室，要求吳敦義給個說法，並懸賞20萬元給檢舉人頭黨員的人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。