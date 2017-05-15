國民黨主席選舉生波 新北市議長蔣根煌挨告

「反人頭綁樁行動聯盟」質疑公開力挺吳敦義的新北市議長蔣根煌，在黨主席選舉前一次介紹超過2000人入黨，今向台北地檢署告發蔣涉嫌妨害投票罪。(蕭博文攝)

國民黨主席選戰將於本周六登場，賄選疑雲持續擴大。由資深黨員組成的「反人頭綁樁行動聯盟」，質疑公開力挺吳敦義的新北市議長蔣根煌，在黨主席選舉前，一次介紹超過2000人入黨，今向台北地檢署告發蔣涉嫌妨害投票罪，聯盟也提供20萬元檢舉獎金，歡迎黨員同志檢舉。

汪姓資深黨員說，黨主席候選人若「選前靠人頭」必然「選後靠組頭」，蔣根煌招收2000多名黨員的消息曝光迄今，蔣從未對外公開說明原委，不禁讓人質疑此舉是否為了支持吳敦義參選當主席而吸收？蔣與吳的關係為何？是否有對價關係？希望吳敦義親自說明。

「反人頭綁樁行動聯盟」指出，這次黨主席選舉有關人頭黨員、綁樁、請客吃飯等消息不絕於耳，同為參選人的詹啟賢、郝龍斌等人，皆把矛頭指向同為候選人的吳敦義。

聯盟表示，已將相關資料遞交國民黨中央處理，但基於黨中央無司法調查權得以快速釐清，因此今日告發蔣根煌一次介紹超過2000人入黨一事，想請司法還給國民黨一個乾淨的選舉。

汪姓資深黨員也說，今除向北檢告發蔣根煌，也將前往吳敦義競選辦公室，要求吳敦義給個說法，並懸賞20萬元給檢舉人頭黨員的人。

(中時)