東芝出售半導體 合作商威騰電子不滿申請國際仲裁

《朝日新聞》報導，日本東芝出售半導體子公司「東芝記憶體」引起與東芝合作的美國「威騰電子」公司 （Western Digital、WD ） 的不滿，且提起要求禁售的國際仲裁。

報導指出，威騰14 日 （台灣時間 15 日上午）宣布，已向國際仲裁法庭提起要求禁止出售「東芝記憶體」的仲裁。 根據仲裁結果，有可能使東芝出售半導體事業變得困難。

威騰與東芝成立合營公司，在日本三重縣四日市工廠共同生產半導體記憶體。

威騰主張，東芝在沒取得威騰同意下，就出售東芝記憶體，轉移了合營公司的分配額，「明顯違反合營的契約」。

針對威騰的指控，東芝目前正在確認中。

(中時)