NBA》無影腳傷人？ 帕楚利亞喊冤
馬刺在領先多達25分的情況下遭到勇士逆襲，西區決賽首戰與勝利擦身而過，其中最重要的關鍵點在於第三節李歐納達扭傷腳踝被迫提前退場，賽後馬刺將矛頭指向勇士中鋒帕楚利亞出腳傷人，對此，帕楚利亞哭訴喊冤，認為他只是做好自己的本分。
時間回溯到第三節剩下7分52秒，此時馬刺握有78比55的絕對領先優勢，里歐納德在底線跳投，帕楚利亞趨前封阻，但他的腳卻在里歐納德跳投出手後又向前跨了一步，也就是這一步導致里歐納德左腳踩在帕楚利亞的左腳背上，因而腳踝大扭，忍痛罰完兩球後再球團工作人員的陪伴下退場，甚至再也無法上陣，當時里歐納德13投7中，攻下26分、8籃板。
里歐納德退場後，勇士在3分45秒內發動18比0攻勢，將落後分數追至73比78，進而在決勝節扭轉戰局贏得勝利。
對於勇士而言，里歐納德受傷是他們能夠逆襲的關鍵，但對於馬刺來說，帕楚利亞卻是黑衫軍落敗的兇手，雙方陣營心情猶如天壤之別。
面對萬夫所指，帕楚利亞表示，「我自己也是運動員，不希望看到任何人受傷，更何況我當時只是向前防守，做好球隊交付的任務，不可能故意傷人，希望里歐納德的傷勢不嚴重。」
其實里歐納德在第三節剩下9分45秒於底線飆進三分球，幫助馬刺70比52領先，他的左腳就已踩到坐在休息區隊友大衛李的腳上，左腳踝拐了一下，當時就出現不舒服的狀況，短暫治療後再次上場，而帕楚利亞的那一小步成為壓垮里歐納德的那根稻草。
(中時電子報)
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