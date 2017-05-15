金鐘夥伴念師徒情 她悼豬哥亮：永遠的天王巨星
「秀場天王」豬哥亮，經台大醫院與家屬發聲明證實，已於今晨5時許離世，享壽70歲，他罹患大腸癌末期並且癌細胞轉移至肺臟、肝臟及腹腔，最終併發肝衰竭病逝，讓粉絲及圈內眾星友相當不捨，而他復出後第一個合作搭檔的夥伴侯怡君，也第一時間在臉抒發文悼念。
豬哥亮「出國深造」後，首度復出主持節目，便是與侯怡君搭檔主持《豬哥會社》，當時侯怡君剛從戲劇圈轉戰綜藝主持，就遇上「傳奇人物」，且豬哥亮把她當女兒兼徒弟，合作過程毫不藏私，待她甚為真誠，師徒情深，讓侯怡君一直相當感念，2人更以《豬哥會社》，拿下第45屆金鐘獎綜藝節目主持人獎。
如今恩師兼大前輩病逝，侯怡君收到消息後，隨即在臉書粉絲團發文：「心中永遠的天王巨星.....豬哥亮大哥，悲痛與你道別，一路好走！我們永遠懷念你」，簡單的字句流露濃濃的悲痛與思念，也勾起粉絲的不捨之情，紛紛留言哀悼。
(中時電子報)
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