勒索病毒災情太嚴重 川普兩次召開緊急會議應對

惡意勒索病毒WannaCry全球肆虐。(圖/shutterstock)

勒索病毒「WannaCry」周五開始在全球發酵，影響超過150個國家、20萬台電腦，不少政府機關、知名大型公司，甚至攸關乎生命安全的醫療體系都受害，而這樣嚴重的災情，也讓美國總統川普迅速召開了兩場緊急會議應對，而目前國家安全局和聯邦調查局，正正在積極追查，試圖找出到處釋放勒索病毒駭客的真實身分。

據《路透》報導，面對勒索病毒在全球的肆虐，美國總統川普(Donald Trump)命令他的國土安全顧問博塞特(Tom Bossert)召開緊急會議，也因此博塞特在周五晚間及周六於白宮戰情室分別主持了兩次會議，來評估「WannaCry」的威脅，而目前國家安全局(NSA)及聯邦調查局(FBI)也正在追查到處釋放這個惡意軟體的駭客身分。

這次釋放勒索病毒「WannaCry」的駭客組織「Shadow Brokers」，聲稱是盜取了國家安全局的技術，他們透過病毒來鎖住受害者的電腦硬碟，並藉此索取高額的比特幣。白宮官方今天也表示擔心目前嚴重的災情，會隨著周一民眾陸續返回工作崗位而擴大。目前受害的包括各國政府機關，包括英國的國民保健署、俄國內政部，或是知名大型公司包括聯邦快遞(FedEx)、Nissan汽車等。

(中時電子報)