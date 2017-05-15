韓新政府徹查朴槿惠「緋聞男友」：崔順實之夫
韓國新總統文在寅近期上台，前總統朴槿惠案可能又要有新發展！現在韓國當局已決定重新調查朴的傳聞男友，也就是崔順實的丈夫鄭潤會，希望確定他是否有干政事實。
韓國KBS頻道報導，新任青瓦台民政首席秘書官曹國近日對外表態要徹底調查鄭潤會。消息一出，不少檢察官陷入不安，因為先前的調查指出：沒有發現鄭潤會干政的證據。
曹國強調，青瓦台民政首席秘書室和檢方的調查沒有揭露真相，如果當時認真搜查，崔順實干政事件應更早被揭露。
鄭潤會與朴槿惠的緋聞起源於2014年，當時有日媒形容兩人關係曖昧似情侶；韓媒更繪聲繪影指出，鄭潤會定期與朴槿惠的10名親信會面，稱他掌握政府動向，並干涉國家事務。相關報導當時還被以侵犯名譽罪提請訴訟。
先前韓國檢方對鄭潤會的調查顯示：58歲，崔順實的丈夫，1998至2004年曾任朴槿惠的輔佐官；據查，鄭潤會與崔順實的關係一度惡化，又擔心外界輿論，因此在同一屋簷下分居。當時調查並未查到不法證據，然而，隨新政府下令翻案，未來可能也有不少檢察官要被調查。
(中時電子報)
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