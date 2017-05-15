陸「一帶一路」計畫 引領新全球化2.0
「一帶一路」國際合作高峰論壇昨（14）日於北京登場，最終投資將達9000億美元（約27兆台幣）、涵蓋超過60國，是全球史上單一國家發起的最大規模海外投資行動，有外媒報導，「一帶一路」倡議將引領新的全球化2.0，和川普「美國優先」的原則形成強烈對比。
據《環球網》報導，美國《紐約時報》指出，一帶一路的規模無論資金或涵蓋範圍，都可謂史無前例，大陸國家主席習近平以中國的財富及工業技術，企圖創造新的全球化模式，目的在於建立緊密的經濟聯繫、深化外交關係，重塑全球經濟秩序。中國國家發展和改革委員會國際合作中心負責人表示，一帶一路是一長期計畫，推動的不只是中國，也能使全球經濟成長。
計畫中的大規模工程，包含貫穿8個亞洲國家的鐵路、發電廠、改造破舊的基礎設施，在亞洲、非洲和歐洲有數以百計的項目，是照中國的條件發展的全球商貿，將引領新的全球化2.0，不容其他國家忽視。
「一帶一路」是「絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路」的簡稱，大陸國家主席習近平於2013年提出此經濟合作概念，屬於跨國經濟帶，沿線有26個國家和地區，覆蓋人口高達44億，占全球6成。
昨日在北京舉辦的一帶一路國際合作高峰論壇，有29國元首出席，超過1500人參與。習近平在致詞時表示，一帶一路將開創合作共贏的新模式，不會干涉他國內政、也不會輸出社會制度及發展模式，並宣布與30多個國家簽署經貿合作協議、50多項基礎建設的合作文件，以推動沿線國家基礎設施互聯互通的務實合作。
雖然外媒報導一帶一路高峰論壇時，一面報導此計畫將帶來的希望，但也一面提出懷疑與批評。美國有線電視新聞網（CNN）近日推出的專題中，稱此次高峰論壇只不過是中國作為全球重要大國展現實力的最近一步；新加坡《聯合早報》也指出，合作意味著參與方地位的相對平等，但也代表成果和風險須共同承擔。
(中時電子報)
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