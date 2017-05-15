星友哀悼／侯怡君感念豬哥亮 難忘送她的第一句話「恁娘卡好」

豬哥亮與侯怡君。（取自臉書）

黃子佼主持首映。（取自臉書）

豬哥亮今晨病逝，侯怡君與他合作《豬哥會社》曾一舉拿下金鐘獎「最佳綜藝節目主持人獎」，她在臉書寫：「心中永遠的天王巨星…豬哥亮大哥，悲痛與你道別，一路好走！我們永遠懷念你。」她早上說台灣一代巨星、笑匠隕落是台灣的一大損失，「我相信再也不會有第二個豬哥亮，他一生只能用『傳奇』來形容，我對他有無限的思念和感念，雖然在醫院沒辦法跟他見面，最後這一哩路，希望可以陪他一起走。」

她說最後一次看到豬哥亮是3年前在母校國立藝專，當時豬哥亮受邀演講，她擔任主持人。回想第一次見到豬哥亮的情景，她說當時民視上下非常保密，她有天被叫到公司開會，在電梯內得知是和豬哥亮合作，她興奮得快瘋掉，對著經紀人說：「天啊，怎麼可能，你們在騙我吧，我從小看他的錄影帶長大，我等一下看到他，會哭吧，我太愛他了，等一下看到他，可以請他講一句『恁娘卡好』給我聽嗎？」

當時在電梯裡，她隱約看到有人戴著口罩，當她走到辦公室之後，有人把口罩拿下來，她才驚覺，原來豬哥亮剛剛跟著她搭同一部電梯，她覺得剛才在電梯裡太失態了，當時就好像看到偶像麥可傑克森一樣的心情，豬哥亮後來把口罩拿下來，對她說：「妳好，我是豬哥亮，恁娘卡好。」侯怡君說，「其他人覺得莫名其妙，為什麼豬哥亮送我的第一句話是『恁娘卡好』。」

當初她和豬哥亮搭檔主持不被看好，都是豬哥亮在旁鼓勵，她從豬哥亮身上學到不少人生哲理和主持方式，「我非常幸運、非常感恩，從不敢置信到跟我心中的天王一起搭檔，簡直是天上掉下來的禮物，他對我的提攜教導，我都是念茲在茲，他不會教我主持要怎麼做，而是要我用心去感受，我永遠記得他教我一段話『要記得來賓來我們的節目，是我們的寶貝，我們絕不能挖人家的八卦，我們要做出自己的格調，用自己來娛樂別人，稱讚別人就是在讚美自己，這樣才是稱職主持人』。」至今令她難以忘懷。

黃子佼也在臉書悼念豬哥亮，「再見！最後一次見大哥在首映會，謝謝大哥的信任，這幾年每一部電影首映會都用我，真是莫大的榮幸為您服務，還有兩次到佼心食堂宣傳，為小弟節目增加許多精彩，謝謝您看得起與幽默風趣，在您身上學到太多綜藝感，永遠懷念綜藝宗師豬哥亮。」

(中時)