高市府祕書處長陳瓊華臉書自爆：4歲曾遭誘姦

高雄市政府祕書處長陳瓊華臉書自爆曾遭誘姦，今天她照常到議會備詢。（林宏聰攝）

高雄市政府祕書處長陳瓊華母親節深夜，在個人臉書自爆，4歲時曾遭伯父及2位村子裡的大哥哥誘姦，引發各界議論，她今天上午如常到市議會備詢，休息時間接受媒體訪問表示，一切已經過去，也過了法律追訴期，只是寫出來鼓勵還在陰影中的人，要努力生活、繼續人生。

陳瓊華自爆，4歲被送回台南阿嬤家，因為期待關愛的眼神，伯公竟拿著餅乾糖果哄騙，「做了他想做的事」，伯公去世後，「想被看到、被抱到的我還是經過了2位青春期的大哥哥，做了他們想做的事」，她說，成長過程中對此事記得很深，想自己是不是貪？是不是髒？犯了不能說的大錯。

陳瓊華的貼文令友人驚訝萬分，今天上午她面對媒體詢問時表示，身為基督徒，只是想要寫出來鼓勵在陰影中的人，讓他們知道，只要努力生活，就能克服陰影、繼續人生，找到對自己的信心；她坦言，發臉書時只想與朋友分享，並非想搏版面，沒想到仍引發議論，今天上午她已緊急將個人臉書停用。

陳瓊華說，4歲時她從台北被送到台南鄉下，由阿嬤撫養長大，後來才回台北念大學、工作；小時候她初到台南，在全新環境裡，對發生的事情記得很清楚，小時候就知道這是不對的事情，但一直不想去深入釐清，直到最近發生林奕涵事件，讓她重新審視階級差距對受誘惑者的影響，才真正放下對自己的質疑。

她強調，事發已超過30年，而且伯父已死，她長大後，再也沒見過村內這2位遠親大哥哥，所以根本沒想究責，她坦言在臉書發表後引起的效應出乎意料，並非她的本意，昨晚至今不斷接到朋友傳來的鼓勵，她只想謝謝大家關心，現在一切都很好。

對於陳瓊華臉書PO文，高雄市長陳菊回應表示，尊重瓊華的作法，會給她最大的支持與鼓勵。

(中時)