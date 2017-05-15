徐欣瑩：別吵了！前瞻要做就做全國性數位經濟建設

徐欣瑩與民國黨資訊長吳旭智，討論大數據的應用範疇。

民進黨上周中常會後，傳出蔡英文下動員令，要求立院黨團盡全力通過前瞻計畫。對此，民國黨主席徐欣瑩希望立法院不要再吵了，認為前瞻計畫不應是效益低又燒錢的軌道建設、放任地方諸侯爭食預算，並強調：「應做到全國公平一致，著重在台灣未來30年的產業上，當全球數位經濟時代來臨，台灣必須迎頭趕上，發展全國性的數位經濟建設，才能提升國家競爭力！」

據民進黨發言人王閔生轉述，蔡英文在民進黨中常會指出，前瞻建設是「投資下一代的未來」，軌道建設是百年的基業，不應該用一時損益去衡量；身為理工科技背景的徐欣瑩則反對此看法，她說這攸關台灣未來30年的發展，投資錯誤會排擠真正重要的建設，連分毫都要計較！重大建設更應考量國家競爭力，改為全國性的數位經濟建設才正確。

反觀政府的前瞻計畫總預算8800億，最具前瞻性的「數位建設」卻只占460億，徐欣瑩說「這簡直少得可憐！台灣有這麼好的條件可以成為網路大國，我們教育普及、電子產品使用率高、製造實力堅強、國內人才優秀，政府卻還不重視！」

曾任麻省理工訪問科學家的民國黨資訊長吳旭智分析，台灣資通訊產業已從原本的領頭羊，變成落後國際。因為國際趨勢，產業價值已經從硬體產業轉為網路服務，過去我們有絕佳的硬體製造，要走向智慧服務，最需要的是透過政府的強力扶持，除了修改過時的法規，改變對新科技、新服務的保守心態，更要透過政府的強勢主導，引進國際資金人才，並加強基礎教育中對軟體及程式教育的比重。

最後，徐欣瑩強調，數位經濟建設才是真正投資下一代的未來，「有了好的環境，人才自然發揮，再由政府扶植網路上中下游產業、才能將台灣打造成網路大國，讓年輕人去賺世界的錢。」

(中時電子報)