一帶一路圓桌會議 透露中俄關係緊密
大陸國家主席習近平今天在一帶一路論壇圓桌會議致詞時表示，一帶一路是他在2013年提出的倡議，希望世界能發揮合作精神、共謀和平發展。從與會嘉賓的入場順序和座位安排等細節來看，中俄雙方的關係相當緊密。
一帶一路國際合作高峰論壇今天在京郊懷柔的雁栖湖國際會議中心舉行第二天議程，上午和下午各有一場圓桌會議。由於現場採訪名額有限，無法進場的媒體只能在新聞中心觀看大螢幕現場轉播。
進場時，俄羅斯總統普丁壓軸，和東道主習近平握手之後，由習近平陪同進入會場。
坐上圓桌論談的領導人，包括29個出席一帶一路高峰論壇的國家元首、3位國際機構（聯合國秘書長、世界貨幣基金IMF總裁、世界銀行行長）和主辦國大陸國家主席習近平。
圓桌座次以中國China為中心，從習近平的左手邊開始，依序以國家或機構字母排列，最後是Russia，俄羅斯總統普丁剛好坐在習近平右邊，兩人比鄰而坐。從入場順序和座位安排等細節來看，中俄雙方的關係相當緊密。
(中時)
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