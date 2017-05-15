一帶一路圓桌論壇登場 習近平盼凝聚合作方向
「一帶一路」國際高峰合作論壇今（15）日進入第2天議程，上午登場的圓桌會議上，中國國家主席習近平表示，他希望本次會議可以達成兩大成果，一是推動互利共贏，凝聚明確合作方向；2是深化合作項目。
今日會議在北京近郊的雁棲湖國際會都舉辦，出席的多國領袖包括俄羅斯總統普丁、越南主席陳大光及多位國際機構負責人等。
習近平開場時稱，他在2013年推出「一帶一路」倡議主要是源於他對這世界的觀察，面對新的增長動能不斷集聚，投資貿易低迷、發展不平衡加劇、戰亂衝突、難民移民對世界經濟的影響等挑戰，各國都在提出應對之策，也有很多倡議。但在面對全球挑戰此起彼伏的今天，沒有國家能獨善其身，也無法解決所有問題，必須整合各國資源合力應對。
習近平表示，具體而言，希望本次論壇可以達成的成果如下：一是推動互利共贏，凝聚明確合作方向。彼此本著夥伴精神「共商、共建、共享」，讓設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通等成為共同努力目標。不搞以鄰為壑，是世界經濟發展的基本要求，各國之間有很多聯繫點可相通，以此相輔相成、相互促進，並和多個區域展規劃相互協調，產生一加一大於二的效果。
其二，深化項目合作。在基礎設施方面，包括鐵路通路建設、油氣管道等；實體經濟上，要辦好經貿產業園區，聚合產業並走創新之路；在自由貿易方面，要推動標準相互間容，充分釋放互連互通效應，並促進創新融資方式，打通資金的關鍵環節。
(工商)
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