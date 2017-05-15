主持帶路元首峰會 習近平：反對保護主義

大陸國家主席習近平今主持「一帶一路」各國元首峰會。(記者蔡浩祥翻攝)

出席「一帶一路」各國元首峰會的俄羅斯總統普丁。(記者蔡浩祥翻攝)

大陸國家主席習近平今主持「一帶一路」各國元首峰會，除重申「一帶一路」並非排斥或針對任何一方、不搞以鄰為壑、反對保護主義，目前部分合作已啟動且落地，期待與各國落實政策對接，朝互利共贏的合作方向邁進。

元首峰會於北京雁栖湖國際會議中心舉行，約有34國元首與政府首腦出席，習近平致辭時表示，全球深層次矛盾長期積累，發展不平衡情況正在加劇；面對挑戰，各國雖提出許多發展戰略，單憑一國之力恐無法獨善其身，唯有合作對接，才能合力。

習近平指出，「一帶一路」源自中國，始於世界，是開放包容的合作平台；「一帶一路」並非排斥或針對任何一方，各國應攜手應對全球挑戰，目前「一帶一路」部分合作已啟動及落地，期待與各國落實政策對接。

此外，習近平也就本次領導峰會提出三點期許：一、推動互利共贏的合作方向，反對保護主義；二、各國應密切進行政策協調，不搞以鄰為壑，落實聯合國2030可持續發展協議，發揮1+1大於2的效果；三、紮實行動，加速硬體建設。

(旺報)