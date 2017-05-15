NBA》力挺隊友 杜蘭特：別相信網友的話

杜蘭特力挺隊友帕楚利亞，「別相信網友的話。」（美聯社資料照）

帕楚利亞意外的成為西區決賽第一戰的焦點人物，起因是他多跨出的那一步導致馬刺頭號大將里歐納德扭傷左腳踝，外界將矛頭指向帕楚利亞的同時，杜蘭特立即挺身而出為隊友辯護，「別聽信網友的話，因為他們的言論都毫無理信可言。」

杜蘭特表示，帕楚利亞不是一個打球很髒的球員，他只不過是努力封阻里歐納德的投籃，做好自己應該做的事情，絕對沒有故意讓里歐納德受傷的心，如果你要故意傷人，也要有絕佳時機才行，所以，別理會網路上的任何言論。

巴恩斯也力挺帕楚利亞，「我不相信這裡有任何人會去故意傷害別人，一切都是意外，別再苛責他了。」

本季才加盟勇士的杜蘭特，這不是第一次為隊友辯護，前次外界嘲諷麥基的時候，杜蘭特親上火線替麥基打抱不平，進而與歐尼爾大打口水戰，杜蘭特的舉動不但得到隊友的信任，也凝聚了球隊士氣。

(中時電子報)