議員要柯P呼籲民眾帶國旗加油 柯P為難

台北世大運8月登場，近來國旗問題引發議論，台北市長柯文哲今赴議會專案報告世大運，議員拿「台灣國國旗」，詢問開幕能否帶到貴賓席，國民黨議員也穿國旗裝、拿大型國旗，詢問能否進場？柯表示「可以啦」，不過議員要他呼籲民眾帶國旗到主場加油，他卻支支吾吾，表情為難。

議員童仲彥指出，世大運發行的秩序手冊，把獨派人士當作恐怖份子一樣，擔心國旗問題會引起事端，他身為議員，若到時穿著台灣國旗T恤，手持「台灣國國旗」，會不會變成恐怖份子？柯僅說，如果坐在觀眾席OK啦，世大運執行長蘇麗瓊則婉轉說，「希望帶沒有政治意識的旗子。」

對於大陸缺席團體賽，議員汪志冰問柯，是否覺得大陸給軟釘子，兩岸一家親恐失靈？柯表示，大陸組隊一定是按選手最大利益思考，大家方便就好，要尊重人家的決定。汪志冰追問，北市府花那麼多心力辦世大運，是否覺得被蔡政府拖累，遭受魚池之殃？柯尷尬說，不會啦，辦世大運中央幫了很多忙。

汪志冰說，大陸來台參賽可能引起的爭議，主要就是國旗議題，她身穿整套國旗裝，手持大型國旗旗幟，問柯到時怎麼判定否進場，工作人員難道要用目視的嗎？體育局長鄭芳梵說，旗幟有尺寸限制，長2公尺、寬1公尺內都可以，會拿尺出來量。

汪志冰表示，國人以前參加國際賽事只能拿Chinese Taipei（中華台北）旗幟，覺得很悶、很不爽，這次在主場機會來了，一定要揚眉吐氣，她要柯公開呼籲國人，屆時在世大運賽場上高舉國旗為選手加油。不過柯一臉為難，不發一語；蘇麗瓊上場救火說，不反對民眾拿國旗，但前提是「不要影響賽事」。

(中時)