6年詐領逾千萬助理費 桃議員張肇良起訴

民進黨籍的桃園市議員張肇良，涉嫌從2010年3月第17屆縣議員任期起，找來6名親朋好友當人頭戶，以虛報助理名額或薪資虛報提高等方式，向議會請領每月最高上限24萬元的助理費，由何姓助理提領後挪為己用，總計7年間詐領超過1千萬元，桃園地檢署依貪汙罪嫌起訴。

張肇良對此表示尚未收到起訴書，強調是服務處會計人員在申報助理薪資時誤報、或是助理有領薪水卻沒有申報而發生的作業疏失，「沒有一分一毫流入我的私人口袋！」坦承是申報作業疏失，嚴詞否認貪汙，喊冤地方都知道他聘用多位助理服務、跑行程，自己每個月薪資拿出來貼發給助理都還不夠，絕對沒有中飽私囊，去年10月具保停押後，就檢附相關證據給檢察官，卻都沒有開庭也沒傳助理去作證，「被起訴對我是莫大侮辱！」將赴法院說清楚、講明白，相信法官會還他清白。

52歲張肇良是前國大代表張貴木兒子，曾任第16、17屆桃園縣議員，桃園升格後當選首屆市議員至今，卻涉嫌從2010年3月起，與服務處34歲何姓助理、65歲張姓清潔人員共同謀議，以未實際擔任助理的姜姓、張姓友人為人頭，虛報助理名額及薪資，又將服務處李姓、邱姓、葉姓、蔡林姓助理等4人薪資虛報提高，詐領助理補助款差額。

張肇良虛報每人月薪2萬元至5萬元，議會除依其虛報金額，每月發放助理薪資，另外還有春節慰勞金等，並撥款補助勞健保費、勞工退休金等，何女在張肇良要求下，取得6人的台灣銀行帳戶等資料，前往銀行提領後交給張肇良使用，總計7年間共詐領1048萬7796元。

桃園地檢署肅貪專組檢察官蔡鴻仁，指揮桃園市調處搜索偵辦，張肇良更一度遭收押，偵結依涉犯《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實等罪嫌起訴，張姓清潔人員也依涉犯使公務員登載不實罪嫌起訴，何姓助理則獲緩起訴。

(中時)