這朵空降的「金針花」 掀萬華破百人連署熱議

由萬華加蚋仔長大在地青年組成的「六庄」，在網路發起「我是加蚋仔人，給我加蚋仔站；拒絕空降金針花，還我加蚋仔三寶」連署。(圖/六庄FB)

台北捷運萬大-中和-樹林線（簡稱萬大線）預計民國114年完工，圖為捷運萬大線台北市段。（圖/捷運工程局）

台北捷運萬大線今年2月全線動工，但近日萬大線站名命名與站體意象備受爭議，有在地青年於網路發起連署，拒絕以「金針花」做為萬大線站內設計。究竟，一朵空降的「金針花」如何掀起萬華破百人連署熱議，以及又將如何呈現出萬華區的在地特色？

相較商業較繁盛的艋舺，南萬華一帶舊稱「加蚋仔(Ka-la̍h-á)」，南起新店溪、北至現西藏路，萬華青年連署書寫道，加蚋仔是由新店溪沖積而成的沼澤地，土質肥沃因此帶動農業發展，當地早期盛產茉莉花、麻竹筍及豆芽菜等農產品，並稱「加蚋三寶」；茉莉花可製為香片茶，而當地麻竹筍品質優良，也造就出聲名大噪的「加蚋筍」稱號。

不過，位於南萬華萬大路、東園街口的LG04站，萬大線捷運工程單位卻接連以「金針花」提案來作為站體意象，讓當地人發起拒絕空降「金針花」連署，並指出「加蚋仔」舊名與農產三寶是當地重要的無形文化記憶與資產，至今已有破百人加入，有網友留言表示「又不是在太麻里」，直問「金針花究竟為哪樁？」。

(中時電子報)