這朵空降的「金針花」 掀萬華破百人連署熱議
台北捷運萬大線今年2月全線動工，但近日萬大線站名命名與站體意象備受爭議，有在地青年於網路發起連署，拒絕以「金針花」做為萬大線站內設計。究竟，一朵空降的「金針花」如何掀起萬華破百人連署熱議，以及又將如何呈現出萬華區的在地特色？
相較商業較繁盛的艋舺，南萬華一帶舊稱「加蚋仔(Ka-la̍h-á)」，南起新店溪、北至現西藏路，萬華青年連署書寫道，加蚋仔是由新店溪沖積而成的沼澤地，土質肥沃因此帶動農業發展，當地早期盛產茉莉花、麻竹筍及豆芽菜等農產品，並稱「加蚋三寶」；茉莉花可製為香片茶，而當地麻竹筍品質優良，也造就出聲名大噪的「加蚋筍」稱號。
不過，位於南萬華萬大路、東園街口的LG04站，萬大線捷運工程單位卻接連以「金針花」提案來作為站體意象，讓當地人發起拒絕空降「金針花」連署，並指出「加蚋仔」舊名與農產三寶是當地重要的無形文化記憶與資產，至今已有破百人加入，有網友留言表示「又不是在太麻里」，直問「金針花究竟為哪樁？」。
(中時電子報)
文章來源：拒絕空降金針花 還我加蚋仔三寶
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