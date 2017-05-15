世大運開閉幕如何介紹自己 柯P：我是台北市長
台北市長柯文哲今到市議會進行世大運以及維安政策專案報告，因日前才傳出大陸代表團不參加團體賽，兩岸關係格外引發關注。有議員詢問柯文哲，開閉幕典禮上，要用什麼身份介紹自己，是中國台北、台灣台北、中華民國台北市還是只說是「柯文哲市長」？柯回答，就是台北市長。
民進黨議員林世宗指出，這次世大運專案報告第一主角是國旗，第二主角是政治，台灣進不了WHO、陸客少來、陸生有限制，這全都是政治因素所致；而大陸代表團原本一團有800人要來台灣參加世大運，現在團體都取消了，剩下單項，假設開幕之後，一個都沒來，那市長是什麼立場？
雖然柯文哲回答，不會啦，不至於全部都不來。但林世宗追問，如果北市府6月去上海參加雙城論壇，對方要求柯文哲表態或簽署一些原則或共識，藉此交換來參加世大運，市長要怎麼辦？柯文哲仍強調，他們應該不會做到大家都不方便、要體諒對方，「大陸不至於這麼不聰明。」
林世宗接著問柯文哲，是否願意在開閉幕典禮拿國旗，或是致辭時要如何介紹自己？柯文哲僅說，我是台北市長。
另外，日前柯文哲在接受媒體專訪時，稱大陸代表團來台「很容易出事」，國民黨議員王鴻薇痛批，不管敵對的國家或團體對戰，沒有主辦單位會說「容易出事」，怎麼會講這種話，如果今天是上海、台北、廣州辦比賽，說台灣代表團去了容易出事，我們還要去嗎？或是目前北韓與美國關係緊張，美國說北韓隊伍容易出事，可以這樣講嗎？問題根本是柯文哲搞出來的。
(中時)
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