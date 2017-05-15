深夜洗機車太吵 警方勸導遭疑執法過當

4名年輕男子深夜於洗車場清洗機車，疑排氣管噪音過大遭附近居民檢舉。（王文吉翻攝）

投幣式洗車業者張貼公告，拜託民眾清洗車輛時「請勿開音響及吵雜，違規者報警處理」。（王文吉攝）

網友發文質疑警方直入洗車場執法過當、抓改裝連洗車都不放過？（翻攝網路）

民眾在臉書《爆料公社》、《爆廢公社二館》等社團發文，並貼出警方駕駛警車，駛進投幣式洗車場，核對駕駛、車主身分，還要求對方發動機車引擎的影片，質疑「洗車場屬於私人土地，並非街道馬路，警察可以在洗車場執法嗎？ 」

對此，豐原分局潭子分駐所長蔡易儒表示，昨深夜11時許，接獲民眾報案指稱，雅潭路一處洗車場引擎聲噪音吵到無法入睡，同仁前往查看，發現有4輛改裝機車在內清洗，疑似排氣管聲音擾亂安寧。

警方依警察職權行使法，進入洗車場核對駕駛、車主身份，確認4人都是車主無誤；員警目視車輛排氣管外觀，疑似有改裝情形，現場要求駕駛發動車輛，經催油門測試，並未有明顯噪音。

網友發文認為洗車場為私人土地，質疑警方執法過當、抓改裝連洗車都不放過？蔡易儒強調，昨並非前往取締改裝車輛，而是處理深夜妨害安寧案，員警現場口頭勸導4名男子後離去，沒有開單告發。

豐原分局表示，轄內常有市民反應，非法改裝汽機車深夜行駛街道產生大量的噪音，嚴重打擾睡眠，對此，警察、環保與監理單位以聯合稽查的方式，取締違規改裝車輛排氣管而產生噪音的汽機車。

至於部分網友與民代反應，警方在執行噪音攔檢上，對於汽機車零組件的適法性有認知差異，民眾認為改裝是否違法，希望能夠由監理單位做專業認定，避免沒有違規改裝却還必須浪費時間到監理單位檢驗之情形。

(中時)