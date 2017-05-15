兩岸失散60年萬里尋親 警助圓遺願
湖北省鄂州市汀祖鎮饒姓男子，因惦念父親生前想找尋失散60年台灣表親的遺願，將書信、照片透過嫁來台灣的同鄉女孩，市警三分局東區分駐所員警透過信上舊址發現饒男的李姓親人原住在派出所周邊警眷宿舍，是已退休的警察前輩，但對方早已搬走，不斷用電腦多方比對後終於找到人，完成此一「超級任務」
陳姓民眾日前到東區分駐所求助，表示陪同妻子返回湖北老家探親時，饒姓同鄉拜託尋找隨國民政府遷台後就失散的表親一家人。
饒男稱，其父曾和在台親人通過書信，但後來雙方疑有部分誤解而失去聯繫，他父親於2006年肺癌過世，臨終前念念不忘在台親人，囑咐兒子一定要找到親人，完成其心願。饒男前年曾計畫與妹妹來台尋親，之後因故無法成行。
員警接下這個超級任務後，依信上舊址發現饒男親人原住在派出所周邊的警眷宿舍，是已退休的警察前輩，經副所長詹勝科不斷用電腦多方比對，尋人任務展現曙光，終於查出饒男的李姓親人已遷居他處，親自登門拜訪。
李男應門時，一開始還十分質疑，誤以為是詐騙集團，直到警方出示手中的信件與老照片，並將饒男父親多年的心願予以轉答後，才喚起他的回憶，除對饒男父親的思念深受感動外，對於還在工作崗位的警察後輩們的努力，也大大讚揚一番。
(中時)
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