鍥而不捨！警逮毒蟲追源頭破獲販毒集團

高雄岡山警方破獲販毒集團。(警方提供)

警方查扣海洛因毒品。(警方提供)

一級毒品海洛因。(警方提供)

高雄市岡山警分局今年2月期間，查獲陳姓男子持有、吸食毒品案，警方曉以大義、動之以情勸告，希望陳男勇於檢舉販毒集團。陳男向警方供稱，毒品是向綽號「炳哥」男子所購買，遊走在高屏地區販賣一、二級毒品，有手下幫忙運送毒品給購毒者。

警方立即組成專案小組，報請橋頭檢察署檢察官指揮偵辦，追查以「炳哥」為首不法集團的相關販毒事證。「炳哥」及手下為躲避警方查緝，狡兔三窟，常更換毒品交易和居住地點。

經專案小組2個月跟監蒐證，掌握相關事證及成員身分、居所，向法院聲請搜索票及拘票，本月13日發動搜索，前往楠梓區、燕巢區查獲販毒集團主嫌58歲田姓男子，以及手下蔡姓、黃姓男子3人。

當場查扣一級毒品海洛英25.98公克，電子磅秤2個和現金45100元，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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(中時)