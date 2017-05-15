MLB》奇兵代打轟逆轉炮 馬林魚勝勇士止敗

泰勒莫爾代打建功，轟出逆轉炮助馬林魚止敗。(美聯社)

馬林魚近期苦吞5連敗，落居國聯東區墊底，如今急需要1勝來提振士氣，然而他們15日與勇士系列賽最後一戰，前6局打線卻遭狄奇(R.A. Dickey)的蝴蝶球壓得靜悄悄、1分未得，眼看又可能輸球，此時泰勒莫爾(Tyler Moore)從板凳殺出巧扮救世主，轟出翻轉局勢的3分炮，率魚軍3比1奪勝，總算中止連敗。

莫爾今年才來到馬林魚，不過由於一壘有波爾(Justin Bour)擋在前，他多以代打身分上場，此役前10場出賽，繳打擊率3成08、上壘率3成08、長打率3成85成績。這場比賽他7下2出局時上場代打，面對狀況正好的狄奇，抓準第1球79英里(約127公里)的蝴蝶球，轟出價值連城的413英呎逆轉彈。

莫爾生涯5度對戰狄奇，5打數敲3安、打擊率高達6成，他自知對狄奇打得不錯，坦言當時就覺得有機會代打，有趣的是，馬林魚球場中外野420英呎，比一般球場多20英呎，他一開始擊中球時，還以為只是二壘安打，「這座球場大到讓人無法預測會不會形成全壘打，所以我努力的跑，試著想站上二壘得點圈。」這發全壘打是莫爾本季首發全壘打，同時也是他代打的第4轟。

莫爾會有這發全壘打，多虧捕手艾利斯(A.J. Ellis)選到關鍵保送，然而從轉播角度上來看，狄奇保送的那顆蝴蝶球，卻是削過好球帶上緣，但裁判的好球帶不容置喙，吃了虧的狄奇也只能接受，「我對艾利斯投得不錯，但2好3壞時那球被判壞球，讓莫爾有機會建功，他突襲翻轉局勢，導致我們輸球。」

莫爾的致勝轟，加上馬林魚牛棚回穩，逆轉後連兩個半局沒讓勇士擊出安打，讓他們終場以2分之差勝出，避免在自家主場被橫掃，讓近期的5連敗劃下句點，同時排名也把國聯東區墊底再度還給勇士。

(中時電子報)