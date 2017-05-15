PGA》韓21歲金時沅逆轉勝 球員賽最年輕冠軍
今年21歲的韓國新秀金時沅，跌破專家眼鏡成了美巡「第5大賽」球員錦標賽大黑馬！他在15日決賽輪揮出69桿(-3)，最終以贏3桿的總桿278桿(-10)贏得逆轉勝，成為賽史最年輕冠軍。
球員錦標賽自1974年開辦以來，僅有2位亞洲選手奪冠，且都是韓國選手，上一位是崔京周2011年，金時沅6年之後跟進，為韓國選手在這場「第5大賽」冠軍榜留名。
澳洲名將史考特2005年以23歲奪冠，金時沅今以21歲締造賽史最年輕冠軍紀錄。
「我不敢相信我贏了這場比賽冠軍，而且是最年輕冠軍，從現在開始我要更加努力了。」金時沅奪冠後說。他這場冠軍可獲得189萬美元獎金，外加5年美巡與3年美國名人賽參賽。
金時沅今以落後3桿位居第4進入決賽輪，在原來2位並列領先的美國選手史坦利與霍姆斯雙揮出75桿以上成績情況下，他這輪打的四平八穩，前9洞揮出3鳥0柏忌33桿，後9洞在聞名的第17洞島狀型3桿洞42呎2推救Par，穩穩揮出連打9個Par的平標準桿36桿，最終當上賽史最年輕冠軍。
金時沅雖年僅21歲，但球員錦標賽並非他美巡首冠，去年八月就贏過溫丹錦標賽冠軍，進軍美巡之前，在2015威巡(美巡次巡)也贏過1冠，是美巡的韓國未來之星。
英格蘭波特與前兩輪並列領先的南非好手烏斯泰森，同以281桿並列第2，前3輪並列排頭的史坦利，決賽輪揮出75桿，以282桿退居與西班牙選貝洛並列第4。
「球王」美國重炮強森，決賽輪揮出四天來最佳成績68桿，以總桿286桿躍升至並列第12作收，為世界前10高手成績最佳。
(中時電子報)
關鍵字：冠軍
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