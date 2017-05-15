硬起來！我向WHO提案以觀察員參與WHA
外交部上午表示，我國友邦已向世界衛生組織（WHO）提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」之提案，列入本年5月22日至31日之WHA議程。據悉，一旦此列入議程，將耗掉大會議程一天，這也回到2009年前我參與WHA的策略。
外交部指出，我國雖未獲邀出席第70屆世界衛生大會（WHA），但參與全球健康暨防疫議題之討論係我國義務，亦係我國人權利。為彰顯我政府重視全球健康合作及防疫無國界之決心，外交部已正式洽請各區域友邦為我向WHO提案。
外交部強調，我國在全球各區域友邦，已陸續致函WHO幹事長陳馮富珍，要求將乙項「邀請臺灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）之提案，列入本年5月22日至31日之WHA議程。
外交部說，本次透過友邦提案，係基於維護國人健康權益及全人類健康福祉所做的決定。外交部對友邦助我之高度熱忱至為感謝，也對國際社會各界迄今給予台灣的支持，表達誠摯的謝忱。
外交部強調，我政府誠摯籲請WHO及其會員正視台灣係全球防疫體系不可缺少之一環，尊重兩千三百萬台灣人民應享有普世的健康人權，邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。
(旺報)
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