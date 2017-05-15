老婦跌倒扭傷無力起身 警抱上擔架獲讚

員警將老婦人抱起上擔架，鄰居都覺得揪感心。（馬瑞君翻攝）

78歲洪姓老婦人日前在住家附近散步時跌倒扭傷，先是拒絕就醫，之後雖同意就醫又無力起身，值勤的市警三分局立德派出所員警二話不說，像是在扶持自己媽媽般，將老婦抱上擔架，鄰居們都說讚。

立德派出所員警日期接獲報案，稱有老婦於振興路巷內跌倒，警方到場發現老婦跌坐於地、無法起身，痛苦不已，立即通知119救護人員到場，並向熱心民眾借來輪椅，將婦人推至陰涼處等待救護。

老婦認為只是右腳扭傷，不願勞師動眾麻煩他人，返家休息即可，即使救護人員、警方及鄰居輪流苦勸，婦人依然倔強不肯就醫。直到警方電話連繫上婦人兒子，其子表示希望媽媽先到醫院檢查，並保證稍後會到醫院探望，老婦方才同意上救護車。

警方嘗試攙扶她起身，但是老婦根本無法站立，右腳稍微碰觸地面即痛不欲生，警方見狀立即將婦人抱上擔架，經過一番折騰，總算將她送往醫院救護。

警方表示，洪姓婦人身體狀況不佳又年歲已高，看來雖僅是跌倒小事，卻不容大意，幸好婦人送醫檢查後已沒有大礙。

(中時)