副總統陳建仁謝警辛勞 盼科技讓警不再站路口

副總統陳建仁感謝警察站路口辛勞，盼科技讓警不再站路口。(蔡依珍攝)

副總統陳建仁今一早赴桃園出席「亞洲矽谷桃園會-創新×升級物聯網2017高峰會」論壇，途經上下班時間塞車問題嚴重的南崁市區，桃園市警局出動大批警力維安和交管，讓副總統通行無阻，陳建仁致詞特別感謝警察同仁站路口，辛苦操作每一個路口的交通號誌，「今天的答案就是要減輕他們的負擔！」

陳建仁說，如果能運用手機連上網路，透過路燈裝置感應器，監控即時車流，直接在行控中心管控，就能減輕警察人員的辛苦，強調好的科技結合可以改變都市生活，使警察工作減少，用在更重要的查緝工作上，「這個例子告訴我們物聯網讓世界正在改變！」

以「亞洲矽谷桃園會-創新×升級×物聯網」為主題舉辦的高峰會，由桃園企業聯合會及中華民國股權投資協會，邀請200多位政策主管官員、產業代表以及投資界代表等共聚一堂，為產業政策把脈，搭建產業與投資界媒合平台，希望匯聚各方企業能量，提供企業一個經驗傳承、互利互惠及資源整合的平台，致力於推動產、官、學合作，提升桃園產業升級，共同孕育國家下一個兆元產業。

(中時)