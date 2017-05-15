端午連假　飯店這樣訂最省錢

新竹雪霸休閒農場，四季皆美。（台灣休閒旅館協會提供）

嘉義天成文旅-繪日之丘週四1998元。（天成飯店集團提供）

悠閒泳池。（新竹國賓飯店提供）

君悅套房。（台北君悅酒店提供）

端午連假出門旅遊，一般說來，透過訂房網站比價最便宜，但目前許多飯店都推出特殊專案，只要好好運用，能夠更划算。

■休閒旅館協會3800元住兩晚

台灣休閒旅館協會整合旗下18家休閒飯店，推出只要3800元的2張2人春季特賣平日住宿券，全台18家休閒飯店均可適用。包含北部：新竹雪霸休閒農場、新竹迎曦大飯店、北投泉都溫泉會館、台北背包棧旅店長春店。中部：日月潭映涵渡假飯店、埔里鎮寶大飯店、清境香格里拉空中花園、東埔帝綸大飯店、溪頭孟宗山莊大飯店、蜜月館溫泉大飯店、嘉義歐都納山野渡假村。南部：屏東薇米文旅、高雄金園大飯店、墾丁統茂高山青大飯店。東部：宜蘭香格里拉休閒農場、宜蘭富翔大飯店、知本泓泉溫泉渡假村、南橫霧鹿溫泉天龍飯店。以及離島的澎湖長春大飯店。

雖然端午期間不適用，但只要將假期提前或延後，避開假日，就能避開人潮並省下大筆預算。特賣期間只到5月31日止，可透過台灣休閒旅館協會官網查詢訂購。

■新竹國賓第2間半價

新竹是台灣唯一還保留著清朝護城河並與生活緊緊相連的城市，漫步市區，不只城隍廟，也不只新竹火車站與新竹市政府建築優美，還有著鄭用錫進士第、眷村博物館與黑蝙蝠中隊等歷史足跡。新竹國賓飯店推出專案，只要透過國賓中文官網一次訂購2間客房，第2間客房即可享半價的超值優惠，限定於2017/5/26~5/30端午連假期間，相當於一般國人優惠價的75折。

■嘉義天成文旅-繪日之丘週四1998元

嘉義市區，是繼台南之後正要興起的美麗老城市，從城隍廟邊的東市場小吃開啟清晨味蕾，之後可以走逛檜木搭建的北門火車站、嘉義監獄、檜意森活村等等景點，並連結嘉義公園、文化路夜市等等景點，好吃的，可不只雞肉飯，好玩的，可不只阿里山。位於蘭潭邊的天成文旅-繪日之丘，即日起到年底推出「就四愛你999週四限時搶購住房專案」，只要逢到週四兩人同行，可享超值優惠價1998元入住天成文旅-繪日之丘精緻客房住宿乙晚，並贈送自助式早餐。

■台北君悅第4晚免費

誰說端午只能是雄黃與艾草味！台北君悅酒店獨家引進英國香氛世家Jo Malone，即日起入住外交官套房或以上房型，就享專屬香氛禮遇，包含同系列擴香、香氛蠟燭、身體乳、洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、香皂等身體護理產品。特別推薦輕柔優雅的英國梨與小蒼蘭、偏中性帶有清爽微酸的青檸羅勒葉與柑橘，以及成熟穩重的黑石榴等香氛。同場加映「心悅住宿專案」，即日起至5月28日止，連續4晚入住君悅套房或以上之房型，即可享受第4晚免費優惠，並包含早餐、全日供應飲料、下午2時延遲退房等禮遇。

(中時)