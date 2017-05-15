豬哥亮扛起國片半邊天 朱延平嘆欠他一座金馬獎

朱延平讚豬哥亮多年來撐起國片半邊天，貢獻良多，值得一座金馬獎最佳貢獻獎。(中時資料照片)

豬哥亮苦撐大腸癌病體，今(5/15)清晨5時許，因癌末併發肝衰竭，病逝於台大醫院，享壽70歲，據豬哥亮兒子謝順福表示，家人齊送豬大哥最後一程「該到的都有到」，人在國外的家屬也都在趕路中，感念秀場天王走得安詳，而過去與豬哥亮有過合作、私交甚篤的導演朱延平，也感嘆老戰友「一生值得了」，同時認為台灣影壇欠豬哥亮一座金馬獎。

據《蘋果日報》報導，大導朱延平得知豬哥亮死訊，嘆氣道：「他算是解脫了，他真的很辛苦」，直呼豬哥亮是台灣國寶，「他這一生值得了，他這麼傳奇」，也表示過去5、6年，豬哥亮拍的電影扛起國片大半邊天，「以超級巨星來說，成龍、劉德華在台灣票房都不及他」。

而對於天王豬哥亮一直以來所背負的負評，朱延平感嘆許多人嫌棄豬哥亮風格低俗，但朱延平認為，他塑造的是一種文化，一種台灣人的集體記憶，更提到本想今年提議讓豬哥亮拿最佳貢獻獎，如今豬哥亮病逝，但他仍不改想法，「我還是希望他拿這個獎，他為台灣電影貢獻這麼多，唉，人在的時候都沒有好好珍惜他」。

(中時電子報)