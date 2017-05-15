言承旭積極願復合林志玲 關鍵原因曝光

言承旭鬆口願復合林志玲，關鍵是媽媽。(圖／本報系資料照)

言承旭和林志玲情纏14年，復合傳聞不斷，網友都看好兩人舊情復燃，14日他難得鬆口談感情，暗示「願復合」，據悉，他會變得積極，主要是跟媽媽年紀大了有關係。

這幾年，言丞旭雖都有和林志玲連絡，但因個性不夠積極，雙方始終為踏出那一步，14日他被問到復合林志玲傳文時，他難得鬆口說「應該要問她吧，要看她態度」，被追問是看女方願不願意復合嗎？他大方回「對啊」。

據《蘋果日報》報導，他會變得積極，主要是考慮到母親年紀漸漸大了，想要抱孫子，加上他也已經40歲，才認真考慮婚姻大事。而林志玲聽聞他這樣說，大笑表示「每次大家都這樣隔空對話～～我們可能要換一個同樣的通訊軟件。」沒把話說死。

(中時電子報)