時代力量棄守前瞻怪國民黨 林為洲酸：下去領500
立法院經濟等委員會聯席審查《前瞻基礎建設特別條例》，藍委持續杯葛議事進行，民進黨則繼續照念條文逐一通過，時代力量登記發言要求在一陣混亂中，交通部長賀陳旦與國發會主委陳添枝必須上台備詢，但官員不為所動，時代力量痛批完國民黨杯葛議事等於護航前瞻之後，黯然搭電梯離開會議室。國民黨團首席副書記長林為洲酸時力，「演完下去領五百了！」
民進黨立委邱議瑩在藍委喧鬧聲中仍堅持要求議事人員宣讀條文，並逐一通過條文。時代力量登記發言，要求回到大體討論，但時代力量持續批評藍委杯葛議事實質在護航前瞻，讓藍委不滿回嗆時代力量是「打假球，真護航」，兩個在野黨反而吵在一團。
時代力量立委徐永明在混亂中還是要求賀陳旦與陳添枝上台備詢，但聲音嘈雜，且邱議瑩並未裁示兩人上台，只見賀陳旦與陳添枝仍淡定地坐在位子上滑手機，藍委呂玉玲嗆時代力量，「民進黨早就把備詢台弄得沒聲音了，不要在那邊裝啦，打假球！」
徐永明與時代力量立委黃國昌等人一度走到官員席，直接找賀陳旦與陳添枝理論，仍然無法讓兩人上備詢台。最後時代力量立委在會議還沒結束前就自己離開會場，藍委李彥秀酸，「時代力量演完了喔？」
(中時)
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