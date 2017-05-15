5月15日中視午間新聞搶先看 豬哥亮今晨癌逝享壽70歲

豬哥亮今晨癌逝享壽70歲│中視午間新聞搶先看20170515

今天5月15日的中視午間新聞搶先看：

睡夢中辭世! 豬哥亮今晨癌逝享壽70歲

本土綜藝傳奇天王豬哥亮，今天清晨5時8分在睡夢中去世，最早是護理人員量血壓、心跳時發現。家屬約8點半發聲明，表示豬哥亮真的累了，走得平和、安詳，祝福他在天上仍然散播著歡笑。

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豬哥亮癌末病逝 昔日秀場好友哀悼不捨

侯怡君在接獲豬哥亮病逝消息後也於臉書發文哀悼，會永遠懷念這位主持天王,侯怡君曾和豬哥亮一起主持《豬哥會社》，兩人也拿下第45屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，成績有目共睹。白冰冰，不捨豬哥亮過世，她說當時一起錄歌廳秀，累積了革命情感，認為豬哥亮是台灣演藝圈綜藝史不可或缺的一頁，「病痛折磨了他這一陣子，毋甘」。李亞萍更是哽咽不敢置信豬哥亮已離世。

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全台防駭! 恩主公.台電皆傳出電腦遭勒索

新勒索病毒12日起襲擊全球，中毒電腦檔案將被強制封鎖加密，受害者需支付高額贖金才能解密，台灣也被列為主要攻擊對象。北市三峽的恩主公醫院也遭受勒索病毒攻擊。為避免國內供電安全受影響，台電今也成立緊急應變中心，資訊部門初步盤點全台電力系統都安全，台電明天將進一步針對個人電腦加強資安保護。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！

(中時電子報)