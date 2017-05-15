不碰生冷外 你應要知道的經期7大禁忌

生理期間，除了不吃生冷食物、不喝冰涼飲料外，還有7大禁忌！(圖/達志影像/Shutterstock)

生理期間，除了不吃生冷食物、不喝冰涼飲料外，你還知道有7大禁忌嗎？

依據ETtoday報導，國外健康網站《Prevention》採訪分享了生理期禁忌，女孩們快牢記！

1. 不吃止痛藥：相信女孩們都聽過媽媽說生理期不要吃止痛藥，因此時常痛得半死，卻死命硬撐，其實攝取鎂、鈣及維生素B6，可以減少或避免痙攣，而每日攝取1200毫克的鈣，減少一半的頭痛、經痛及食慾不振的症狀，醫師建議如果真的痛得受不了，可以吃止痛藥。

2. 不愛換衛生棉：衛生棉或衛生棉條使用時間越長，細菌就越多，如果不定期更換衛生用品，恐會引起中毒性休克症候群，醫師建議每1~3小時要更換一次衛生用品，如覺得更換麻煩，可以使用可放置體內12小時的月亮杯。

3. 香味產品清洗私密處：為減少經血氣味，女性多會使用具有香味的產品，如清洗劑、衛生棉或棉條等，醫師呼籲女性要避免使用香氛產品，以免刺激陰道而細菌感染。

4. 過度沖洗私密處：為消除器衛而過度清洗私密處，會破壞私密處酸鹼平衡，可能導致陰道感染或過敏性皮疹。

5. 睡眠不足：沒有足夠睡眠會讓身體更有壓力，不舒適症狀反而會加劇，生理期間應睡7~8小時，讓身體自動修復及增強免疫系統。

6. 不運動：適度運動可以減輕經痛情況，也還改善睡眠問題，但應避免劇烈運動，改以溫和的騎腳踏車、步行、伸展運動等。

7. 喝咖啡：生理期間減少因用咖啡、茶飲，有助於舒緩緊張、失眠及焦慮，也能避免經期間的乳房脹痛。

(中時電子報)