15連勝、3連冠 「蠻牛」馬德里5度封王

西班牙「蠻牛」納達爾馬德里網賽封王。(美聯社)

4強賽拍落前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)15日男單決賽決賽7比6(8)、6比4擊敗提姆(Dominic Thiem)，15連勝捧起個人馬德里網賽第5冠，也是他繼蒙地卡羅大師賽、巴塞隆納網賽後近期第3冠。

納達爾自蒙地卡羅大師賽就勢不可擋，3連冠中就有兩座是千分大師賽冠軍，馬德里網賽也是他生涯第30座大師賽金盃，與前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)並列第1。

西班牙「蠻牛」納達爾馬德里網賽封王。(美聯社)

「拿下金盃值得慶祝也很滿意」，納達爾說，「我非常享受紅土賽季，我也會盡己所能試著拿下所有獎盃，我在蒙地卡羅和巴塞隆納都很順利，希望羅馬賽也能如此。」

捧起生涯第51座紅土冠軍，納達爾世界排名取代18座大賽冠軍、紅土賽季休兵的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，自去年10月後重返世界第4，他去年飽受手肘傷勢所困，法網、溫網都退賽提前結束賽季，但今年「蠻牛」看來已做好準備，不會缺席。

對於首度拚戰千分大師賽決賽的提姆，納達爾也給予尊敬，「真相是，我迎戰的正是5到10年後將爭王座的好手，所以我很開心我拿下勝利。決賽對我們而言都別具意義。」

(中時電子報)