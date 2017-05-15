15連勝、3連冠 「蠻牛」馬德里5度封王
4強賽拍落前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)15日男單決賽決賽7比6(8)、6比4擊敗提姆(Dominic Thiem)，15連勝捧起個人馬德里網賽第5冠，也是他繼蒙地卡羅大師賽、巴塞隆納網賽後近期第3冠。
納達爾自蒙地卡羅大師賽就勢不可擋，3連冠中就有兩座是千分大師賽冠軍，馬德里網賽也是他生涯第30座大師賽金盃，與前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)並列第1。
「拿下金盃值得慶祝也很滿意」，納達爾說，「我非常享受紅土賽季，我也會盡己所能試著拿下所有獎盃，我在蒙地卡羅和巴塞隆納都很順利，希望羅馬賽也能如此。」
捧起生涯第51座紅土冠軍，納達爾世界排名取代18座大賽冠軍、紅土賽季休兵的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，自去年10月後重返世界第4，他去年飽受手肘傷勢所困，法網、溫網都退賽提前結束賽季，但今年「蠻牛」看來已做好準備，不會缺席。
對於首度拚戰千分大師賽決賽的提姆，納達爾也給予尊敬，「真相是，我迎戰的正是5到10年後將爭王座的好手，所以我很開心我拿下勝利。決賽對我們而言都別具意義。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。