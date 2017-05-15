專賣陸客牛肉麵店收攤 公告好酸：承政府德政

北市一間牛肉麵店因陸客減少影響收入，將在近日結束營業；此為示意圖，非本文內所提牛肉麵店之產品。（翻攝自pixabay）

總統蔡英文上任將滿一年，期間兩岸關係幾無進展，陸客來台數更是大幅滑落，不少觀光產業業者紛紛叫苦；而北市一間專門經營陸客團的牛肉麵店，就因受此影響，將於本月25日結束營業，日前貼出公告時，一開頭就以「承政府德政」狠酸，不滿情緒顯露無疑。

這間餐廳名為「寶島味牛肉麵」，位在北市農安街，《蘋果》指出，該店日前貼出歇業公告，內容寫道，「承政府德政，本公司自106年5月25日起停止營業，感謝各位4年來對本公司的支持，祝福大家平安順利。」

其實，這已非台灣產業因陸客減少而撐不下去的首例，新北市遊覽車公會理事長馬景仲4月接受《中國時報》訪問時曾表示，因陸客不來和一例一休影響，全台準備拋售的遊覽車已達3000至4000輛，且售價只剩原價的1/4，相當於超過300億元的遊覽車賣不出去。

不過，儘管「寶島味牛肉麵」把收攤因素歸咎給政府，但有網友表示，這間店一開始的目標就鎖定陸客團，沒團體時店就沒開，台灣人本地人就算想吃也不得其門而入；還有人認為，開餐廳的重點應該是在於好吃，而非鎖定特定族群，否則一旦出現什麼不利的狀況，很容易就會大受影響。

(中時電子報)