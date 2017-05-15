南北跨域 水下攝影揭台灣海洋生態之美
當大家穿著時尚流行的圓點服裝，可曾想過其實海洋界也有穿著點點及條紋等各式幾何紋路的海洋生物，猶如海洋界的時尚服裝大賽。屏東海生館水下攝影巡迴展近日於基隆海科館展出，透過水下攝影作品及出版圖鑑收錄的海洋生態影像，讓民眾認識多樣貌的台灣海洋生態，伴著基隆遼闊的山海美景，為此次攝影展增添濃厚的海洋味。
屏東海生館攝影巡迴展以跨域合作的模式於南北各地走場，第3場於基隆海科館潮境海洋中心展，以「可愛小丑魚」、「珊瑚的線條」、「生存之道」、「驚艷海洋」、「哭泣的海洋」等主題，及海生館影像區，讓民眾認識多樣貌的海生館及台灣海洋生態。
攝影展展出海生館豐富且多樣的水下攝影作品及出版圖鑑所收錄海洋生態影像成果，並設專區介紹台灣周邊海域(墾丁、綠島、蘭嶼)的優質潛點，搭配展出水下攝影器材及潛水裝備，藉以宣導安全潛水。
而展場潮境海洋中心旁的望海巷海灣，其西側的潮境海灣正好坐落於基隆市政府管轄的潮境海灣保育區內，伴著一大片遼闊的山海美景，為攝影展無疑增添濃厚的海洋味，藉著鏡頭提醒大家珍惜美麗且得來不易的海洋生態環境及資源。
展覽即日起至106年9月30日，週三至週日每日上午9:00至下午5:00，展出地點國立海洋科技博物館潮境海洋中心3樓(基隆市中正區北寧路369巷61號 潮境保育區內)。
(中時電子報)
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