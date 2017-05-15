遭控臉書侮辱趙藤雄 林洲民不起訴

台北市府都發局長林洲民。（資料照／蕭博文攝）

遠雄巨蛋董事長趙藤雄不滿台北市政府都發局長林洲民，在臉書以藏頭詩「FUCK」及「囂張」辱罵，控告林公然侮辱。台北地檢署認為，林洲民就大巨蛋施工進度等公共議題發表評論，即使用字遣詞具嘲諷意味，仍與公然侮辱構成要件有別，今日處分林洲民不起訴。

趙藤雄除對林洲民提出刑事告訴，也就同一事實提起民事訴訟求償200萬元，年初遭台北地院判決敗訴。

台北市政府為台北大巨蛋多次與遠雄隔空交火，林洲民去年8月3日凌晨在臉書發表「致趙藤雄先生的第三封公開信」，除批趙踐踏台灣人的法律標準，還提到送錢的人比收錢的人可惡一萬倍，「收皮箱內容的台灣公務員們，從南到北，For the sake of Universal Common Knowledge，家破人亡！」

林洲民去年9月17日凌晨再度於臉書發文，批評遠雄照三餐行文給北市府，主張環評、都審都只須報備，「趙先生，你在引用曹雪芹紅樓夢用語『囂張』的極限！」

趙藤雄認為，「For the sake of Universal Common Knowledge」4個大寫英文字頭組起來正是英文髒話「FUCK」，而媒體大量轉載林洲民臉書內容，指「北市都發局長林洲民大嗆趙藤雄『囂張』」，都足以詆毀他的名譽。

林洲民稱，趙藤雄指控的臉書內容都與公共利益事件密切相關，「For the sake of Universal Common Knowledge」雖可簡稱為「FUCK」，但用意仍是「用常識判斷」、「用知識分析」、「真理只有一個」，並非無端謾罵。

北檢認為，綜觀林洲民臉書發文全文與當時的新聞事件，其言論都是針對大巨蛋案施工進度及與遠雄間的爭執點，屬於就涉及公益事項之公共議題發表評論，縱使評論嘲諷笑謔，仍未脫合理評論公共事務範圍，難據此認定林洲民有公然侮辱犯意。

(中時)