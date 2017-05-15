租車不付租金還質押變現 依侵占判賠320餘萬元
經營二手家具買賣的「嚴選二手生活館」夏姓負責人，2014年間向汽車租賃公司承租貨車
、自小客車各1部，隔年因財務問題非但付不出租金，還將車子質押換現30萬元；租車公司提告，除刑事部分被依侵占罪判處1年7月徒刑外，民事須賠償租金、車子剩餘價值等320萬餘元。
判決書指出，夏男2013年5月因強盜等案服刑出獄，隔年成立二手家具買賣店，同年10月向九龍租賃公司承租小貨車，每月租金3萬5千元；隔年8月又承租一部奧迪小客車，每月租金5萬元，租期都是4年。
到2015年9月，夏男出現財務問題，將兩車質押給「陳先生」共30萬元，之後又繳了共3
個月租金後就沒下文，租車公司追查後發現而提告。
夏男刑事部分被判1年7月徒刑；民事部分，法官依行政院所頒固定資產耐用年數表及固定資產折舊率表計算，小貨車原價72萬餘元，4年租約期滿剩餘價值為12萬餘元；小客車原價173萬餘元，4年租約期滿剩餘價值為28萬餘元。
夏男另有已到期未支付之租金及利息，及未到期至租約期滿期間之租金，兩車總計279萬餘元，合計應賠償320萬餘元。
(中時)
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