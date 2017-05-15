豬哥亮逝世 蔡英文哀悼：祝他在天堂演出轟動成功

藝人豬哥亮。(中央社)

綜藝天王豬哥亮今晨病逝，享壽70歲，消息一出各界都相當不捨，總統蔡英文也在臉書上PO文哀悼台灣失去了一代喜劇天王，並祝福他在天堂的首場演出，能轟動成功。

豬哥亮罹患大腸癌住院，因癌細胞轉移到腹腔與肝臟，併發肝衰竭，在今日清晨5點不敵病魔，病逝於台大醫院。豬哥亮逝世的消息讓親友相當哀慟，眾演藝圈好友也紛感不捨。

而總統蔡英文也在臉書上表達哀悼之意，表示「人生如戲，戲如人生，正是豬哥亮傳奇一生的寫照」，蔡英文說，豬式幽默逝台灣人的共同記憶，而今天台灣失去了一代喜劇天王，她要向家屬致上最深的哀悼。

蔡英文也提到了豬哥亮女兒謝金燕的聲明，表示謝金燕所說的「父親無病痛、無罣礙的去另個地方為他的觀眾、影(歌)迷演出了。」是對父親的真摯跟溫柔，蔡英文最後也祝福豬哥亮在天堂的首場演出能轟動成功。

(中時電子報)