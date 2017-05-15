5月16日起 全國農業金庫暨農漁會信用部也可繳交通罰鍰

台北市交通事件裁決所表示， 5月16日起全國農業金庫股份有限公司暨農漁會信用部開辦即時連線代收交通違規罰鍰服務，民眾可持交通違規通知單或裁決書（期限內）臨櫃繳款，每筆須自行負擔手續費10元。代收據點可至該公司網站(http://www.agribank.com.tw)最新公告處查詢。

裁決所提醒，民眾應依紅單或裁決書所定期限繳納罰鍰，逾期未繳納依法移送強制執行；惟倘有代保管物件及須審驗駕照或吊（扣）銷駕（牌）照等其他處分者，則不得透過代收管道繳款，仍須至裁決所辦理。

如有任何疑問可至該所網站（http://www.judge.gov.taipei）查詢，或電洽該所服務電話:02-2365-8270，按9，或撥打臺北市民當家熱線1999（外縣市02-2720-8889），將有專人為您服務。

(中時)